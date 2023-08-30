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Боррель предложил увеличить число солдат ВСУ, которых ЕС подготовит к концу года

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выступил с предложением увеличить до 40 тыс. число военнослужащих Вооружённых сил Украины, которых ЕС подготовит до конца текущего года.

Боррель предложил увеличить число солдат ВСУ для подготовки в ЕС
©  globallookpress.com

По словам еврочиновника, ЕС уже подготовил 25 тыс. украинских военных.

«Миссия достигнет своей цели — 30 тыс. солдат — к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер заявил, что ЕС допускает возможность отправки на территорию Украины европейских бойцов после завершения боевых действий.