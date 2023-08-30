Боррель предложил увеличить число солдат ВСУ для подготовки в ЕС

Боррель предложил увеличить число солдат ВСУ, которых ЕС подготовит к концу года
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выступил с предложением увеличить до 40 тыс. число военнослужащих Вооружённых сил Украины, которых ЕС подготовит до конца текущего года.
По словам еврочиновника, ЕС уже подготовил 25 тыс. украинских военных.
«Миссия достигнет своей цели — 30 тыс. солдат — к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер заявил, что ЕС допускает возможность отправки на территорию Украины европейских бойцов после завершения боевых действий.