ЕС решил создать военный фонд содействия Украине

ЕС пообещал давать Украине по 5 млрд евро ежегодно на военные расходы до 2027 года
Евросоюз планирует создать фонд военного содействия киевскому режиму на 2024–2027 годы объемом 5 млрд евро в год, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Фонд должен стать ключевым моментом поддержки киевского режима, в рамках него планируется выделять по 5 млрд евро каждый год, сказал Боррель, передает ТАСС.
Также ЕС планирует увеличить число обучаемых украинских военных до 40 тыс. человек в 2023 году, добавил он. По словам дипломата, 25 тыс. человек уже подготовлены, к концу октября будут готовы 30 тыс. военнослужащих.
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