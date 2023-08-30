ЕС решил создать военный фонд содействия Украине

Фонд должен стать ключевым моментом поддержки киевского режима, в рамках него планируется выделять по 5 млрд евро каждый год, сказал Боррель, передает ТАСС .

Также ЕС планирует увеличить число обучаемых украинских военных до 40 тыс. человек в 2023 году, добавил он. По словам дипломата, 25 тыс. человек уже подготовлены, к концу октября будут готовы 30 тыс. военнослужащих.