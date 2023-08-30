Бывший генерал австралийской армии поддержал атаки ВСУ вглубь России
Бывший генерал австралийской армии Мик Райан заявил, что атаки вглубь России дронами ВСУ являются «полезными». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
По словам Райана, подобные удары полностью оправданы с военной точки зрения. Кроме того, бывший генерал назвал подобные атаки «полезными», так как те могут привести к передислокации ПВО и других российских систем. В завершении Райан также добавил, что такими атаками Украина «демонстрирует своим союзникам свой серьезный настрой».
Ранее ВСУ совершили масштабную атаку дронов по семи регионам России.
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