Бывший генерал австралийской армии поддержал атаки ВСУ вглубь России

По словам Райана, подобные удары полностью оправданы с военной точки зрения. Кроме того, бывший генерал назвал подобные атаки «полезными», так как те могут привести к передислокации ПВО и других российских систем. В завершении Райан также добавил, что такими атаками Украина «демонстрирует своим союзникам свой серьезный настрой».