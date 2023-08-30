Польша создала дополнительную группу военных на границе с Белоруссией

Польские власти сформировали дополнительную оперативную группу военных на границе с Белоруссией. Об этом сообщает портал wnp.pl.

О новой группе было объявлено на брифинге 30 августа. В мероприятии приняли участие главы МВД, Министерства национальной обороны и МИД.

Военные сообщили, что в состав дополнительной оперативной группы вошли солдаты 16-й и 18-й механизированных дивизий, 1-й пехотной дивизии, 17-й механизированной бригады, 6-й воздушно-десантной бригады, 25-й воздушно-кавалерийской бригады, 21-й базы беспилотников и 1-й авиационной бригады Сухопутных войск, а также служащие войск территориальной обороны, военной полиции и спецназа.

Военные подчеркнули, что дополнительную группу было решено создать «в целях обеспечения присутствия отдельных подразделений» и «для демонстрации способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации обстановки».

В Минобороны Польши заявили, что, военные, выполняющие задачи на границе, оснащены минометами, танками Leopard, переносными зенитно-ракетными комплексами Piorun, инженерно-разведывательной техникой и беспилотниками, а также имеют воздушную поддержку в виде вертолетов.

Во второй половине июля Минобороны Польши решило передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о создании ракетной бригады, которая будет базироваться в Торуни и Ожеше недалеко от границ с Россией и Белоруссией.