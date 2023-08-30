Австралия закупит «умные» морские мины
Австралия закупит для своих вооруженных сил «умные» морские мины, которые могут сбрасываться с подлодок, кораблей и самолетов. Об этом сообщает военный журнал ADM.
Минобороны Австралии выбрало поставщиком компанию RWM Italia, которая является подрядчиком немецкого концерна Rheinmetall AG. Контракт предусматривает передачу технологий для дальнейшего производства морских мин в стране.
Как отметил маршал австралийской авиации Леон Филлипс, быстро развертываемые мины «продвинут на шаг вперед» оборону Австралии. Сам уровень приобретаемых технологий выведет войска на «передовые рубежи современных вооружений».
Количество и типы морских мин засекречены. Поставки должны начаться уже в 2023 году. Филлипс выразил надежду, что некоторые их элементы, в том числе взрывчатые вещества, будут производить в стране.