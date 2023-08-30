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МО: катер ВСУ с экипажем уничтожен самолётом Су-24 восточнее острова Змеиный

Восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-24 уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем.

Катер ВСУ с экипажем уничтожен самолетом Су-24 возле острова Змеиный
© РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны.

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«30 августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский самолёт Су-30 уничтожил быстроходный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный.

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