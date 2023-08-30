Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включая те, которые входят в состав концерна "Алмаз-Антей", находящийся в Тульской области, поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

15 августа военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявлял, что российская армия нанесла урон военному ресурсу Украины, в который входит советское оружие, а также то вооружение, которое поставили страны НАТО и союзники Киева, не входящие в альянс.

До этого Шойгу говорил, что Вооруженные силы Украины на данный момент не обладают техникой, которая была бы неуязвима для российского оружия.