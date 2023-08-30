В Германии раскрыли приоритеты в поставках Украине

«Я убежден, что именно потому, что мы сделали то, что сделали и будем продолжать делать, мы принимаем каждое отдельное решение очень трудно для себя, они принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать», — объяснил канцлер.