Россия разместила бомбардировщики недалеко от границы с Финляндией

Россия разместила бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 на авиабазе «Оленья», откуда до финской границы всего 150 километров. Об этом пишет финское издание Ilta-Sanomat.

По данным издания, большое число самолетов на авиабазе на Кольском полуострове хорошо видно на спутниковых снимках компании Planet Labs. При этом Ту-95 и Ту-160 регулярно вылетают для участия в военных действиях на Украине.

Исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) профессор Джастин Бронк, комментируя снимки, отметил, что помимо Ту-95 и Ту-160, на авиабазе находятся также Ан-22 и Ту-22М3.

При этом самолеты были перемещены на Кольский полуостров после атаки украинских беспилотников на аэродром «Энгельс», чтобы «снизить его значимость», отмечает Джастин Бронк.

На базе «Оленье» находится около трети бомбардировщиков российской дальней авиации, уверен бывший начальник разведки Генштаба и депутата парламента Финляндии Пекки Товери.

Эксперты отмечают, что с точки зрения эксплуатации военной техники расположение базы для России не важно, и переброску самолетов на базу «Оленья» не стоит воспринимать как сигнал для Финляндии из-за вступления в НАТО.

«Это решение, принятое из соображений необходимости», — заметил Товери.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.