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Названо число сдающихся в плен украинцев за одну атаку в Запорожье

Российские военные берут в плен от двух до девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за одну атаку на запорожском направлении. Такое число назвал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

Названо число сдающихся в плен украинцев за одну атаку в Запорожье
© ТАСС

По словам Балицкого, все украинские военные, попадающие в плен на этом направлении, родом из Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

«Постоянно сдаются, приходят группами, выходят из укрытий. К сожалению, это все русскоязычные ребята», — отметил он.

Он добавил, что противник бросает в бой большое количество неопытных людей, и все они имеют старую экипировку.

«На многих бронежилеты со старыми кровоподтеками, то есть б/у», — сказал Балицкий.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

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