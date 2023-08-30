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Украина может оборудовать МиГ-29 и Су-27 ракетами из нового пакета помощи США

Украина может установить ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, обещанные в очередном пакете военной помощи США, на истребители МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет журналист Дэвид Экс для Forbes.

Украина может использовать ракеты Sidewinder на советских истребителях
© David Monniaux/Wikimedia Commons

С точки зрения Экса, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются запасы советских ракет класса "воздух-воздух" Р-73 из-за "отчаянной борьбы с российскими беспилотниками". В таком случае, если украинцы не планируют откладывать использование Sidewinder до появления F-16, то им придется интегрировать их на МиГ-29 и Су-27, считает журналист.

Он отметил, что такая интеграция "не является невозможной", и при желании ВСУ могли бы ее реализовать.

"В конце концов, они [украинцы] уже нашли способы интегрировать ряд западных ракет на свои советские истребители", — пишет Экс.

29 августа американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен обратил внимание, что в новый пакет входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США отправят ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

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