Украина может использовать ракеты Sidewinder на советских истребителях

Украина может установить ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder, обещанные в очередном пакете военной помощи США, на истребители МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет журналист Дэвид Экс для Forbes.

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С точки зрения Экса, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются запасы советских ракет класса "воздух-воздух" Р-73 из-за "отчаянной борьбы с российскими беспилотниками". В таком случае, если украинцы не планируют откладывать использование Sidewinder до появления F-16, то им придется интегрировать их на МиГ-29 и Су-27, считает журналист.

Он отметил, что такая интеграция "не является невозможной", и при желании ВСУ могли бы ее реализовать.

"В конце концов, они [украинцы] уже нашли способы интегрировать ряд западных ракет на свои советские истребители", — пишет Экс.

29 августа американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.