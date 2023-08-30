Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ из ОТРК «Искандер»
Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил журналистам представитель группировки «Восток» Олег Чехов, заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
По словам Чехова, цель удара располагалась северо-восточнее населенного пункта Великая Новоселка.
Представитель группировки отметил, что вагоны с вооружением были уничтожены прямо на станции разгрузки. Кроме того, в этом районе был применен барражирующий боеприпас «Ланцет», из которого была подбита украинская артиллерийская установка «Акация».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».