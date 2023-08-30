Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами ВСУ из ОТРК «Искандер»

Российские военные уничтожили вагоны с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил журналистам представитель группировки «Восток» Олег Чехов, заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

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По словам Чехова, цель удара располагалась северо-восточнее населенного пункта Великая Новоселка.

Представитель группировки отметил, что вагоны с вооружением были уничтожены прямо на станции разгрузки. Кроме того, в этом районе был применен барражирующий боеприпас «Ланцет», из которого была подбита украинская артиллерийская установка «Акация».