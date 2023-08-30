Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 28 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой Народной Республики, Очереватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области", - проинформировали в оборонном ведомстве.