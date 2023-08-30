Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 28 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.