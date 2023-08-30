Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отбили девять атак украинских штурмовых групп в районе Работина и Вербового в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ .

"На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что за сутки на данном направлении было уничтожено до 85 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 3 артиллерийские системы М777 и 3 гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: "Гвоздика", "Богдана", а также AS-90 производства Великобритании.