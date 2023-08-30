Армия России нанесла удар по пунктам управления ВСУ

Российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.

— Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Telegram-канале военного ведомства, цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Кроме того, экипаж российского истребителя Су-30 уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины у острова Змеиный в Черном море. Ликвидацию украинского катера выполнил экипаж самолета Су-30 морской авиации. Помимо самого боевого плавсредства, был уничтожен его экипаж.

Также самолетом морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами в акватории Черного моря. Общее число нейтрализованных военнослужащих украинских сил специальных операций составило до 50 человек.