Армия России нанесла удар по пунктам управления ВСУ
Российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны.
— Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника, — говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram-канале военного ведомства, цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.
Кроме того, экипаж российского истребителя Су-30 уничтожил военный катер Вооруженных сил Украины у острова Змеиный в Черном море. Ликвидацию украинского катера выполнил экипаж самолета Су-30 морской авиации. Помимо самого боевого плавсредства, был уничтожен его экипаж.
Также самолетом морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами в акватории Черного моря. Общее число нейтрализованных военнослужащих украинских сил специальных операций составило до 50 человек.
Накануне системы противовоздушной обороны сбили противокорабельную украинскую ракету «Нептун». Также российские военные за сутки ликвидировали 27 украинских беспилотников.