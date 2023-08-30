Названа предельная дальность полета украинских беспилотников

«Дальность полета украинских беспилотников зависит от модели. Но максимум — это 600-700 километров, то есть долететь до Пскова с Украины ни один беспилотник не может. Однако я также не думаю, что запуск мог быть осуществлен с территории прибалтийских стран: при пересечении границы наши системы бы их засекли», — объяснил военный.