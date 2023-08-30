В США оценили сроки подготовки украинских пилотов F-16

На обучение и подготовку достаточного количества украинских пилотов F-16 могут потребоваться годы, пишет The New York Times.

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«Непосредственным препятствием для размещения обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов и экипажа для управления и обслуживания», — сказано в материале.

По словам американских чиновников, только восемь украинских пилотов на данный момент свободно владеют английским языком и имеют опыт управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение в Дании. По меньшей 20 пилотов начинают обучение языку в Британии.