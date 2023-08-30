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Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского катера у острова Змеиный

Российский истребитель уничтожил в Черном море у острова Змеиный военный катер Украинских вооруженных сил. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

Су-30 уничтожил украинский быстроходный военный катер у острова Змеиный
© РИА Новости

По данным российского военного ведомства, катер был уничтожен сегодня.

«Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», - говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее российский истребитель также уничтожил в Черном море быстроходный военный катер производства США с десантной группой на борту. Видеозапись этого была опубликована пресс-службой Минобороны РФ.

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