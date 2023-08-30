В Японии нашли противотанковый снаряд, потерянный во время учений
Командование наземных сил самообороны Японии сообщило об обнаружении противотанкового снаряда, который вылетел за пределы полигона во время учений на острове Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал NHK.
Напомним, что в ходе 28 августа военные отрабатывали стрельбы из противотанковых средств. После одного из выстрелов военные потеряли снаряд — он не попал в цель и не находился рядом с мишенью. Местность, в направлении которой проводились стрельбы, покрыта лесами.
Как рассказали в командовании, снаряд обнаружили в тот же день 1,3 км от мишени. Причиной происшествия стали неверно выставленные параметры мишени при стрельбе. Сейчас обстоятельства инцидента изучаются, чтобы предотвратить его повторение. Предупреждение о возможных ошибках в настройках направили и в другие части наземных сил самообороны.