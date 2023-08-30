Применение в ходе украинского конфликта танков Leopard 2 нанесло удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall как производителя «чудо-оружия». Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание отмечает, что отправка немецких Leopard 2 изначально преподносилась на Западе как некий «переломный момент» в конфликте, но танки так и не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя «производят негативное впечатление».

Это сказалось на репутации производящей эти танки компании Rheinmetall на международном рынке оружия.

Также немецкий танкостроитель столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны южнокорейских производителей, которые не только поставляют качественную технику, но делают это быстро и в больших объемах.

Ранее в Минобороны России заявили, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 43 тысяч солдат и более 4,9 тысяч различного вооружения, в том числе 25 танков Leopard.