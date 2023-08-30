Стало известно о прибытии украинских радикалов на участок фронта в ЛНР

На сватовско-кременской участок фронта в Луганской народной республике (ЛНР) прибыли дополнительные резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с мотивированными бойцами-радикалами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что прибывших украинских военных распределяют на тех участках, где, по мнению командования ВСУ, существует угроза прорыва обороны.

Марочко также отметил, что часть этих подразделений принимает участие в штурмовых действиях. «В частности, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, в которую входит отдельный отряд специального назначения "Азов" (запрещен и признан террористическим в РФ), неоднократно предпринимала попытки вернуть ранее утраченные позиции в районе населенного пункта Кременная», — заявил он.