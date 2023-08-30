Российский военный рассказал о спасении четырех сослуживцев от атаки дрона

"Несколько дронов было сбито в воздухе. К нам прибежали еще два бойца. Просто некуда уже было деваться — мы там все забились, утрамбовались, и уже со спины как бы я видел, что он вышел, этот дрон-камикадзе. Он резко развернулся и прям штопором пошел на нас", — рассказал военный.