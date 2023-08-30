Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА

В своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что атака украинских военных была успешно предотвращена силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

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В результате происшествия над Советским районом Брянска был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате происщшествия пострадавших нет. По словам главы региона, падение беспилотника привело к частичным повреждениям крыши и остекления административного здания, а также возгоранию. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

В первой половины ночи в Брянске также был сбит беспилотный летательный аппарат. В текущий момент пожарные ликвидируют последствия возгорания самолетов Ил-76 в аэропорту Пскова. В заявлении ведомства говорится, что 29 августа в 23.28 мск поступило сообщение о возгорании находившихся в аэропорту Пскова военно-транспортных самолетов.