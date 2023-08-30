МО Тайваня: у границ острова выявлены 32 воздушных судна и пять кораблей НОАК

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о приближении 32 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границам острова. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

По данным тайваньского министерства, 12 из обнаруженных воздушных средств - один БПЛА БЗК-005 RECCE, шесть истребителей J-10, четыре истребителя J-16 и один транспортный самолетY-9 CC - пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.