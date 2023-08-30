МО Тайваня: у границ острова выявлены 32 воздушных судна и пять кораблей НОАК

На Тайване сообщили о приближении 32 летательных аппаратов НОАК к границе
Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о приближении 32 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границам острова. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.
По данным тайваньского министерства, 12 из обнаруженных воздушных средств - один БПЛА БЗК-005 RECCE, шесть истребителей J-10, четыре истребителя J-16 и один транспортный самолетY-9 CC - пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня.
"Вооруженные силы следят за ситуацией и поручили самолетам воздушного флота, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам отреагировать на эти шаги", - сообщили в министерстве обороны Тайваня.
26 августа минобороны Тайваня также сообщило о приближении к острову 32 летательных аппаратов КНР.