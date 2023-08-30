Мобилизация: последние новости на сегодня 30 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 августа 2023, в материале «Рамблера».

Тульский губернатор предложил считать многодетными семьи, где старшие дети участвуют в СВО

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с инициативой о расширении в регионе понятия многодетной семьи, сообщает ТАСС.

Глава региона предложил включить для получения данного статуса совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, которые принимают участие в специальной военной операции. Дюмин внес в областную Думу проект закона, расширяющий категорию граждан для признания семьи многодетной.

Как считают региональные чиновники, признание такой меры поддержки позволит многодетным семьям получить определенные льготы, в том числе ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка, первоочередный прием детей в государственные детские сады области, бесплатное посещение музеев один раз в месяц, обеспечение питанием школьников 6-9 классов.

Курганский завод и предприниматели передали технику в зону СВО. Видео

Курганский завод дорожной техники «Регион 45» и представители регионального отделения бизнес-сообщества «Опора России Курган» передали бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, «Ниву» и УАЗ, сообщает «Ура.ру».

УАЗ получили военнослужащие в ЛНР. А в ДНР был отправлен автомобиль «Нива». Также были куплены колеса для грузовых автомобилей и тепловизоры.

Командиры полков поблагодарили за помощь предпринимателей и представителей завода. Вручение автомобилей и снаряжения для фронта, а также слова благодарности от командиров были сняты на видео.

В Волгограде наградили участников СВО медалями и часами

В Волгограде состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих и добровольцев, отличившихся во время проведения специальной военной операции, «Волгоградская правда».

Шесть военнослужащих получили государственные награды и часы от губернатора региона Андрея Бочарова. На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, ветераны Вооруженных сил России, представители общественности, духовенства и юнармейцы.