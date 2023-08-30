"Страна.ua": в Киеве и Киевской области произошли повторные взрывы

В Киеве и Киевской области произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Подробности не приводятся.

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Ранее сообщалось, что взрывы произошли в ночь на 30 августа недалеко от окраин Киева. Также стало известно о взрывах, которые раздались в ночь на среду в Кировоградской и Одесской областях.

До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.