Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

Беспилотные летательные аппараты в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты силами ПВО.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

ТАСС собрал главное о произошедшем.

Атака на аэродром в Пскове

Аэродром в Пскове был атакован БПЛА, ее отражением занимались силы Минобороны РФ.Жертв в результате атаки не было.Воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, аэропорт Пскова 30 августа работать не будет.По информации ГУ МЧС по Псковской области, загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.Для ликвидации возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.

БПЛА в центральной России

По информации Минобороны, силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и один - над Орловской.По информации губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника.Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили в Рязанской области.Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в Калужской области.Один беспилотник, направлявшийся к Москве, был подавлен над территорией Рузского района Московской области.Во всех случаях власти регионов ЦФО сообщали об отсутствии пострадавших.Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, аэропорт Шереметьево уже возобновил функционирование, Внуково и Домодедово по-прежнему не работают.

Атака морских беспилотников в Севастополе