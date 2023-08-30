Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР

"Артиллерийские подразделения самоходных орудий 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ежедневно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и техники украинских националистов, пытающихся прорвать нашу оборону у села Клещеевка к югу от Артемовска. Экипажи самоходных орудий "Нона-С" совершили марш на огневые позиции и после прицеливания по навесной траектории с закрытых огневых позиций выполнили стрельбу по наступающим подразделениям ВСУ, нанеся им огневое поражение", - говорится в сообщении.