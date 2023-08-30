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ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник

Около 4 часов утра по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Украины над Рязанской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
© РИА Новости

Аппарат был самолетного типа. Он намеревался атаковать российские объекты. Попытка была пресечена, отмечает военное ведомство.

Ранее в Минобороны заявили, что около 2:30 мск над Рязанской областью системами ПВО был ликвидирован украинский дрон.

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