ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник

Около 4 часов утра по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Украины над Рязанской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Аппарат был самолетного типа. Он намеревался атаковать российские объекты. Попытка была пресечена, отмечает военное ведомство.