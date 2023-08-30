Губернатор Калужской области сообщил о повреждениях в результате атаки БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области . Еще один БПЛА попал в пустой резервуар для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша .

"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома.

<…> Также в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет" - сообщил губернатор, добавив, что сейчас в этих районах работают оперативные службы.