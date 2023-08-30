Ночью в Одессе произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Позже они повторились. Подробности не приводятся, а местные власти ситуацию не комментируют.

Также в Одесской области была объявлена тревога о воздушном нападении, которая продолжается на большей части Украины.

Кроме того, взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области и в Черкасской области.

Тревога о нападении с воздуха звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях страны.