В Одессе произошли взрывы
Позже они повторились. Подробности не приводятся, а местные власти ситуацию не комментируют.
Также в Одесской области была объявлена тревога о воздушном нападении, которая продолжается на большей части Украины.
Кроме того, взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области и в Черкасской области.
Тревога о нападении с воздуха звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях страны.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
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