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В Одессе произошли взрывы

Ночью в Одессе произошли взрывы, сообщает ТАСС.

В Одессе произошли взрывы
© РИА Новости

Позже они повторились. Подробности не приводятся, а местные власти ситуацию не комментируют.

Также в Одесской области была объявлена тревога о воздушном нападении, которая продолжается на большей части Украины.

Кроме того, взрывы раздаются в городе Кривой Рог Днепропетровской области и в Черкасской области.

Тревога о нападении с воздуха звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и шести других областях страны.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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