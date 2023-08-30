Губернатор Развожаев: в районе Севастопольской бухты отражают атаки БПЛА с моря

По его словам, в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) отражают атаки дронов с моря.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов. Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром. Также 30 августа сообщалось, что в Брянске был сбит БПЛА.