Эксперты допустили возвращение ядерного оружия США в Британию

Появляется все больше свидетельств, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщает Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год.

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Как отмечают специалисты, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, которая располагается примерно в 100 километрах от Лондона, будет создано «помещение для безопасного хранения». Также рядом с местом хранения оружия планируется построить казарму для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании.

Как отмечают ученые, данные документы могут означать, что США вновь разместят свое ядерное оружие в Британии после 15-летнего перерыва.