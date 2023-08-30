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Российские военные отразили атаку БПЛА в Брянской и Орловской областях

Украина предприняла попытку атаковать объекты в России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

МО РФ: средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Орловской областями
© РИА Новости

Дроны перехвачены средствами противовоздушной обороны над Брянской и Орловской областями.

Как отметили в ведомстве, были сбиты три аппарата.

Пострадавших при попытке атаки беспилотниками в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

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