МО РФ: средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Орловской областями

Российские военные отразили атаку БПЛА в Брянской и Орловской областях
Украина предприняла попытку атаковать объекты в России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Дроны перехвачены средствами противовоздушной обороны над Брянской и Орловской областями.
Как отметили в ведомстве, были сбиты три аппарата.
Пострадавших при попытке атаки беспилотниками в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
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