МО РФ: средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Орловской областями

Украина предприняла попытку атаковать объекты в России беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Дроны перехвачены средствами противовоздушной обороны над Брянской и Орловской областями.

Как отметили в ведомстве, были сбиты три аппарата.