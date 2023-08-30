В Пскове ПВО отражает атаку беспилотников на аэропорт
Военные России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в Псковском аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Михаила Ведерникова.
По его словам, по предварительным данным, жертв нет. В настоящее время выясняется масштаб разрушений. Михаил Ведерников находится на месте ЧП.
Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы. В районе аэропорта слышны звуки взрывов, наблюдается плотный столб дыма.
Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.
По предварительным данным, четыре самолета Ил-76 повреждены.
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