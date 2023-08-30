В Пскове ПВО отражает атаку беспилотников на аэропорт

Военные России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в Псковском аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Михаила Ведерникова .

По его словам, по предварительным данным, жертв нет. В настоящее время выясняется масштаб разрушений. Михаил Ведерников находится на месте ЧП.