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В Пскове ПВО отражает атаку беспилотников на аэропорт

Военные России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов в Псковском аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Михаила Ведерникова.

По его словам, по предварительным данным, жертв нет. В настоящее время выясняется масштаб разрушений. Михаил Ведерников находится на месте ЧП.

Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены, сообщили авиационные службы. В районе аэропорта слышны звуки взрывов, наблюдается плотный столб дыма.

Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

По предварительным данным, четыре самолета Ил-76 повреждены.

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