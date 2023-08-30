Shot: пожарные локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове

Пожарные сбили пламя и локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отражает атаку дронов.
Telegram-канал Baza писал, что согласно предварительным данным, два самолета получили повреждения в результате атаки на псковский аэропорт. Как писал Economist со ссылкой на источники, операторы дронов Вооруженных сил Украины получают данные о радарах и средствах противовоздушной обороны от Запада.
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