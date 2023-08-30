Shot: пожарные локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове

Пожарные сбили пламя и локализовали возгорание в районе аэропорта в Пскове. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отражает атаку дронов.