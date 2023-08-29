Проамериканская коалиция 16 раз нарушила воздушное пространство в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что за последние сутки авиация проамериканской антитеррористической коалиции 16 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нарушение воздушного пространство зафиксировано как со стороны истребителей, так и со стороны БПЛА.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – заявил он.

Кулить также добавил, что ЦПВС продолжает контролировать соблюдение режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России): в провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – девять обстрелов», – добавил он.