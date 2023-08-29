В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь
Украинский войска будут вынуждены отступить за Днепр в связи с огромными потерями, которые они понесли в ходе контрнаступления. Такое мнение США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.
По его словам, к концу года украинская сторона будет уже неспособна удерживать нынешние позиции. Риттер также предрек завершение боевых действий в зоне спецоперации этой осенью. Такой прогноз он объяснил тем, что значительная часть сил украинской армии была уничтожена при атаках на российские укрепрайоны.
Как считает бывший американский разведчик, украинское командование уйдет в глухую оборону, поскольку в противном случае оно лишится всей армии из-за мощных ударов российских войск.
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