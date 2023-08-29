В США предрекли полное истощение запасов ракет Storm Shadow у Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp к октябрю этого года. О возможном полном истощении ракет сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Как отмечает автор статьи, это будет зависеть от уровня трат Киева. По его мнению, ВСУ необходимы дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) и крылатые ракеты Taurus.

«Самой большой слабостью Украины является недостаточное количество средств глубокого поражения, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материале.