Пушилин описал ситуацию на флангах Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность на флангах Артемовска, чтобы перегруппироваться и скопить силы для возвращения утраченных позиций, однако российские бойцы принимают все дополнительные меры, чтобы не допустить нового наступления противника. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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По словам политика, фланги Артемовска на данный момент все еще представляют собой горячее направление. К примеру, в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка противник на регулярной основе предпринимает попытки наступления. При этом Пушилин отметил, что в целом интенсивность боев на линии соприкосновения снизилась.

— Связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой. Противник скапливает силы, чтобы попытаться вновь создать те условия, которые позволят занять наши позиции, — передает слова врио главы ДНР РИА Новости.