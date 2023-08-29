Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты намереваются направить Украине очередной пакет военной помощи, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа.
Блинкен отметил, что в состав пакета войдут разнообразные транспортные средства, в том числе, машины скорой помощи.
США также направят украинским военным боеприпасы для систем, поставленных ранее: 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды для гаубиц, ракеты для ЗРК. Кроме того, в пакет войдут противотанковые комплексы, средства для разминирования и расчистки препятствий.
Общая стоимость пакета, подчеркнул госсекретарь, составит порядка $250 млн. Он уточнил, что США будут оказывать помощь Украине до тех пор, пока она будет в ней нуждаться.
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