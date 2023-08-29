"Сегодня мы объявляем о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, которая защищает свою территорию и свой народ. В этот пакет входят важные средства, которые помогут Украине на поле боя. Он включает ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, [противотанковые ракетные комплексы] Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта <...>", - отметил он.