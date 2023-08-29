Богомаз: по ВСУ нанесён ответный удар в районе Семёновки после атаки на Климово
Армия России нанесла ответные удары по пунктам временной дислокации ВСУ в районе Семёновка в Черниговской области Украины, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на посёлок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семёновка», — сообщил он.
29 августа украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области из РСЗО.
Повреждены здание школы и несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов.
Погибли двое мирных жителей: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения.