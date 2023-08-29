Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими системами ПВО над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 16 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Напомним, днем ранее в небе над Брянской областью были сбиты еще два беспилотника.

"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", - говорится в сообщении.