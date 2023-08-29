The Times: Британия попытается убедить США передать ВСУ дальнобойное оружие

Во время саммита G20 представители Великобритании попытаются убедить США и Германию начать поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой The Times.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Индии. По данным издания, в Лондоне решили лоббировать расширение военной поддержки со стороны США и Германии для помощи контрнаступлению Украины.

The Times отмечает, что Вашингтон и Берлин в отличие от Лондона и Парижа пока не решались предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, подобные Storm Shadow и SCALP-EG.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о первом перехвате крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.