The Times: Британия попытается убедить США передать ВСУ дальнобойное оружие
Во время саммита G20 представители Великобритании попытаются убедить США и Германию начать поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой The Times.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Индии. По данным издания, в Лондоне решили лоббировать расширение военной поддержки со стороны США и Германии для помощи контрнаступлению Украины.
The Times отмечает, что Вашингтон и Берлин в отличие от Лондона и Парижа пока не решались предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, подобные Storm Shadow и SCALP-EG.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о первом перехвате крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
SCALP-EG - англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования (британское название ракеты - Storm Shadow). Это управляемая ракета, предназначенная для поражения неподвижных целей. Об отправке SCALP-EG на Украину президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июле 2023 года, Британия передала ВСУ Storm Shadow в мае.