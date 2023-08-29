В России назвали недостатки захваченного «Казака» ВСУ

В сообщении отметили, что топливопроводы и воздуховоды принадлежавшей Вооруженным силам Украины (ВСУ) машины не прикрыты броней. Автор допустил, что повредить их и остановить бронеавтомобиль сможет даже противопехотная мина. Также военные усомнились в защищенности корпуса, броню которого могут пробить пули калибра 12,7 миллиметра.