На Украине суд усомнился в легитимности указа о мобилизации и оправдал уклониста

Зеньковский районный суд Полтавской области Украины оправдал обвиняемого в уклонении от армии мужчину, усомнившись в легитимности указов президента Владимира Зеленского о мобилизации и военном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

Оправдательный приговор вынесли 23 августа. Решение судьи объясняется «недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава преступления». В преамбуле суда отмечается, что указы президента о мобилизации и военном положении являются «авторскими произведениями». Там отмечено, что у них нет конституционной основы, а сами документы, по сути, не являются законами, обязательными для исполнения гражданами. Фактически они являются «офертами от субъекта», предоставляющего услуги по управлению государством.

«Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством», — заключил суд.