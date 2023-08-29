Минобороны РФ сообщило о сбитом над Черным морем украинском дроне

В небе над акваторией Черного моря был сбит украинский беспилотник. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России .

По их данным, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.