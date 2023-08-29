Ситуация в Работино сегодня: последние новости на Запорожском фронте

Бои на запорожском участке фронта, который приковал к себе внимание в последние месяцы, продолжаются. Российские войска отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении, которое стало одним из самых горячих в ходе украинского контрнаступления. Последние новости о ситуации вокруг Работино — в материале «Рамблера».

Борьба за Работино продолжается

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Бои за село Работино в Запорожской области на ореховском направлении продолжаются. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ситуация контролируется нашими военными. Противник, неся колоссальные потери, не может улучшить свои позиции», — заявил он.

28 августа Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщало, что российские военные отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового. В бой с украинской стороны брошены 82-я десантно-штурмовая и 46-я аэромобильная бригада ВСУ.

Соседние участки

Российским войскам удалось отбросить украинские войска от села Вербового — оно находится на ореховском направлении, в нескольких километрах от села Работино в Запорожской области. Как рассказал Рогов, бойцам удалось занять несколько опорных пунктов.

«Там продолжаются кровопролитные бои, но наши ребята удерживают освобожденные позиции», — заявил Рогов.

О столкновениях в районе Вербового сообщило и министерство обороны РФ. Как сообщает ТАСС, ведомство сообщило, что Вооруженные силы РФ смогли отразить две атаки украинских войск в районе Вербового. Противник направил на село 46-ю аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

В целом за минувшие сутки на этом направлении уничтожили до 90 украинских военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и другую технику, в том числе западные артиллерийские установки.

Как обороняют Работино

Журналисты РИА Новости побывали на сложном участке фронта и пообщались с солдатами Вооруженных сил РФ, которые задействованы в районе села Работино. Они рассказали, что сперва ВСУ пытались зайти в населенный пункт на технике, однако позднее они сменили тактику и пытаются передвигаться пешими группами.

«Сейчас они даже отодвинули линию эвакуации на два-три километра от села, где мы стоим. Редко кто рискует подобраться ближе на колесах — огонь слишком плотный. Стараются приблизиться к нам по лесопосадкам. В основном пехота», — рассказал военнослужащий с позывным Якуб.