СМИ: споры в ЕС задерживают финансовую помощь Киеву

У стран ЕС есть разногласия по поводу бюджета, в этой связи им не удается согласовать новый пакет финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, которые принимают участие в переговорах.

Собеседники газеты отмечают, что Еврокомиссия запросила у стран — участниц ЕС дополнительные €86 млрд. Целью является поддержка Украины и расширение бюджета Евросоюза.

Объединение этих статей расходов не поддержали некоторые участники блока. Издание подчеркивает, что многие государства ЕС выступают за предоставление дополнительной помощи Украине, но не за финансирование пополнения бюджета ЕС. Они опасаются того, что оно пойдет на увеличение зарплат чиновников Еврокомиссии.

По словам одного из дипломатов ЕС, время выбрано неподходящее. По его словам, правительства должны сами принимать трудные решения, а теперь Брюссель просит их внести еще больший вклад.